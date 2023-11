Advokat mener midlertidig «Bamsegutt»-stans er fornuftig

NTB

NRK har midlertidig fjernet serien «Ingen elsker Bamsegutt» fra sin strømmeplattform. Advokaten til seriens hovedperson mener dette er en fornuftig beslutning.

I serien har NRK unnlatt å fortelle om en sedelighetsdom som hovedpersonen har fra 1991. Dommen involverer seks fornærmede, som på det tidspunktet var barn.

– Det er fornuftig at det er en midlertidig stans, for hensikten er jo å legge inn all informasjon. Den er jo ikke kansellert, men stoppet for å legge inn all informasjon, og det syns jeg er fornuftig nok, sier advokat Leif Strøm til Nettavisen.

Han påpeker at klienten hans selv hadde gitt uttrykk overfor NRK at han ønsket at dommen skulle være med.