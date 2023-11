NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 20. november.

Høyrepopulisten Javier Milei vant valget i Argentina

Milei lover svært liberalistisk økonomisk styring i et land som er nedsyltet i gjeld og har skyhøy inflasjon. Han slo sosialdemokratiske Sergio Massa med større margin enn ventet i presidentvalgets andre runde.

Valgvinneren omtaler resultatet som slutten på Argentinas forfall. Tresifrede inflasjonstall og 400 milliarder dollar i statsgjeld er blant problemene den ytterliggående økonomen skal ta fatt på. Valgseieren blir møtt med blandede reaksjoner. Den colombianske presidenten omtaler det som «en trist dag», mens Donald Trump mener Milei kommer til å gjøre Argentina «great again».

Tre til sykehus etter brann i enebolig på Askøy

Ifølge operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt skal det ha vært åpne flammer da brannmannskapene kom til stedet, og brannen spredte seg til andre etasje, ifølge Bergensavisen.

– Første og andre etasje er tilnærmet forkullet, i tillegg er det store vannskader, sier brannvesenets innsatsleder på stedet Jørgen Skogedal. Klokken 02.23 ble brannen meldt under kontroll.

Nær 50 journalister drept i krigen mellom Israel og Hamas

I helgen ble ytterligere tre journalister drept på Gazastripen. Det bringer tallet på drepte journalister til 48, hvorav 43 av dem er drept i Gaza, ifølge Committee to Protect Journalists (CPJ).

En av dem som ble drept i helgen var Belal Jadallah. Han var en fremtredende journalist og styreleder i Press House-Palestine, en institusjon som det norske representasjonskontoret i palestinske områder har samarbeidet med.

EU-topp vil bli president i Finland

EU-kommissær Jutta Urpilainen blir en av presidentkandidatene i neste års valg i Finland. En rekke ledende sosialdemokrater, blant annet tidligere statsminister Sanna Marin, har bedt Urpilainen innstendig om å bli presidentkandidat. Urpilainen forlater Brussel i desember for å drive valgkamp i hjemlandet.

Presidentvalget i Finland holdes 28. januar 2024. Nåværende president Sauli Niinistö er populær etter å ha brakt landet inn i Nato, men han må vike etter å ha sittet sine maksimale to perioder.

Våpen produsert av Nammo kan være i bruk i Gaza

Rakettkastere produsert av Nammos fabrikk i Arizona i USA, kan være i bruk av Israel i den pågående krigen mot Hamas. Det gjelder 1800 rakettkastere av typen M141 som USA har sendt til Israel.

Informasjonsdirektør Thorstein Korsvold i Nammo bekrefter overfor Klassekampen at de har levert våpensystemene til USA. Han presiserer samtidig overfor avisen at den amerikanske virksomheten til selskapet er underlagt amerikansk lov og eksportkontroll. Det betyr at det ikke er Norge som bestemmer hvor våpnene kan bli brukt.