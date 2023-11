Boligbrann i Haugesund slukket

NTB

Brannen i en bolig under oppussing i Haugesund er slukket. Det skal ikke ha vært personer i huset.

110-sentralen Sørvest skrev på X like etter klokka to natt til mandag at det var overtenning i et hus som var under oppussing.

Det ble sendt inn røykdykkere i huset, og brannmannskapene fra Haugesund stasjon fikk bistand fra Bø stasjon på Karmøy.

Politiet i Sørvest meldte klokka 02.44 at det ikke var personer i huset og at det ikke var fare for spredning.

Klokka 03.19 blir det meldt at brannen er slukket, men at brannvesenet blir igjen på stedet for å drive med etterslukking.

Sørvest politidistrikt skriver at det er tatt avhør av personer på stedet og at huseier er kontaktet.