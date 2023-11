Advarer før Black Week: – Altfor mange gjør seg til kjeltring

NTB

Mandag starter Black Week som er en av de verste bulkeukene i året. En ny undersøkelse viser at mange unge stikker av etter å ha bulket.

I undersøkelsen, som er gjennomført for forsikringsselskapet Tryg Forsikring, svarer 35 prosent av bilister under 30 år at de har bulket en annen parkert bil og stukket av.

– Altfor mange gjør seg til kjeltring og påfører andre bilister store utgifter, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i forsikringsselskapet.

Tall fra Finans Norge viser at forsikringsbransjen registrerte 2266 skader etter påkjørsel på parkert bil i løpet av den populære handleuken. Det skal være det høyeste tallet noensinne denne uken.

Brandeggen sier at bulkeskader kostet forsikringsbransjen 34 millioner kroner under Black Week i fjor. Snittet per skade i fjor var på over 15.000 kroner.

De siste fem årene har det vært registrert over 48.000 bilskader i Black Week, til en kostnad på over 1,1 milliarder kroner.