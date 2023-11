Fem år siden savnede Odin forsvant

NTB

Lørdag var det fem år siden Odin André Hagen Jacobsen (18) fra Skaun ble meldt savnet av foreldrene etter at han ikke kom hjem fra en bytur i Trondheim.

Statsadvokatene i Trøndelag henla saken 11. januar i år som «intet straffbart forhold».

Henleggelsen ble klaget inn til Riksadvokaten, som i mai opprettholdt avgjørelsen.

– Vi er selvsagt skuffet over at Riksadvokaten konkluderer med at klagen ikke tas til følge, og at saken forblir henlagt. Vi er også forundret over argumentasjonen og over at Riksadvokaten stiller seg så ukritisk til politiets framstilling. Våre innspill er ikke tatt til følge, sa foreldrene til NTB.

De understreket samtidig at de ikke har gitt opp letingen.

