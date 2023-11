Fosse dropper pressen – men Rinkeby-ungdom får Nobel-prat

NTB

Jon Fosse stiller ikke på pressekonferanse etter nobelprisutdelingen i Stockholm. Men han har sagt ja til å møte ungdom på biblioteket i beryktede Rinkeby.

Bibliotekbesøket er en tradisjon for dem som tildeles Nobels litteraturpris. Prosjektet «Nobel i Rinkeby och Tensta» ble startet for 35 år siden av forfatter Gunilla Lundgren.

Utvalgte ungdommer fra bydelene Rinkeby og Tensta jobber hvert år med historien bak Nobelprisen – og de setter seg spesielt inn i litteraturprisen. Begge bydelene er kjent for sin store andel av innbyggere uten svensk bakgrunn.

– Det snakkes mer enn hundre språk i Rinkeby og Tensta, og derfor er en internasjonal litteraturpris en stor inspirasjon for oss som jobber eller bor her, heter det på prosjektets nettside.

Etter sitt besøk på biblioteket i fjor skrev litteraturprisvinner Annie Ernaux i gjesteboka:

«Tusen takk for at dere tok imot meg i Rinkeby, og for at dere ga meg muligheten til å snakke med alle dere som kommer fra forskjellige land, følte jeg kom hjem, på rett sted.»

– Ingen punktum!

Fem elever fikk overvære selve kunngjøringen av årets pris 5. oktober i Nobelmuseet i Stockholm. Der fikk de se og bla i noen av bøkene til Jon Fosse, som var lagt ut på et bord.

– Det er bare ett punktum, på slutten av kapittelet, bemerket en av dem, niendeklassingen Yadi Mahmoud fra Enbacksskolan i Tensta.

Elevene var klare på at de skulle invitere Jon Fosse – og han har takket ja, ifølge det offisielle programmet. Det til tross for at han vil ha minst mulig offisielt program i forbindelse med utdelingen. Det eneste som ellers står på programmet, er nobelforedraget 7. desember .

– Større sosiale sammenkomster gir meg ingen glede, har Fosse selv sagt til VG. Derfor blir det verken pressekonferanse eller intervjuer på Nobel-dagen.

Ingen voksne ved bordet

Kanskje vil han likevel sette pris på samtalene med barn og ungdom i Rinkeby-biblioteket. Der får han et hefte der elevene deler sine tanker om arbeidet hans. De skal også vise en fremføring på scenen.

– Mange prisvinnere opplever det som regel som et høydepunkt i uken, sier prosjektleder Anneli Drewsen.

Etterpå blir det servering av te og orientalsk godteri mens barna slår av en prat med Fosse. Da sitter de ved et eget bord uten andre voksne til stede. Kanskje kommer tegnsettingen på agendaen.

– Jeg kjente forfatteren, visste hvem han var, fordi vi jobbet med noen forskjellige forfattere som kunne få prisen. Jeg hadde ikke lest noe av ham før, men jeg vet at han er unik ved at han ikke stopper før slutten av et kapittel, sier Yadi Mahmod (14) til nyhetsbyrået Järva.