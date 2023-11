Sterke inntrykk da evakuerte fra Gaza kom til Gardermoen

NTB

Flyet med de første norske borgerne som har blitt evakuert fra Gazastripen, landet på Gardermoen lørdag kveld. Statsministeren forteller om sterke inntrykk.

På Gardermoen ble de rundt 80 evakuerte møtt av statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Han sier til TV 2 at de som landet på Gardermoen, var slitne, men lettet.

– Det er sterke inntrykk. Det var veldig kaldt, særlig for ungene. De fikk på seg ulltepper og kom inn i varmen, og så er det en del prosedyrer de skal gjennom, sier statsministeren til TV 2. Også før flyet landet sa han til NRK at det var sterkt å være til stede.

– De reiser jo fra den mest brutale krigen, og så kommer de til det veldig velorganiserte Norge. Her er det politi, grensekontroll, Nav, flotte folk som tar imot, sa Støre.

Støre sier til VGTV at de som har kommet til Gardermoen, står foran en stor overgang.

– Her blir de tatt godt imot, først med en helsesjekk og registrering. Så begynner en lang reise for dem. Det er også folk her som aldri vært i Norge, men som har norske forbindelser, sier han.

– Mitt hjerte er knust

Safwat Diab var en av dem som kom med flyet fra Kairo lørdag kveld. Til norske medier sier han at han sitter med blandede følelser.

– Jeg er glad for å være tilbake i fredelige Norge med familie og venner. Samtidig er mitt hjerte knust, fordi jeg tenker på min familie og mitt folk i Gaza som utsettes for folkemord av den israelske okkupasjonen, sier Diab.

– Det er ikke trygt i Gaza. Ikke en eneste centimeter er trygt i Gaza, sa Diab

Snakket med de evakuerte

På Gardermoen snakket Støre han blant annet med et par fedre, som fortalte om dårlig tilgang på vann og usikkerhet om hvor de skulle bo når de ble drevet lenger sørover på Gazastripen.

– Jeg snakket også med en 18-åring som håper å komme i gang med studier og lære seg norsk, sier Støre.

Om forholdene på Gaza sier statsministeren at det er en forferdelig krig og at det må våpenhvile til for å få inn mat, vann, drivstoff og medisiner.

– For hver dag som går blir det verre og verre. Dette er på vei til en humanitær katastrofe. Jeg tror flere porter må åpnes for å få inn det folk trenger for å overleve, sier Støre.

Ventet i kulda

I tillegg til offisielle representanter, var det mange som hadde tatt turen til Gardermoen for å møte nære og kjære som var på flyet. En av dem var Rami Samandar, som er talsperson for det norskpalestinske samfunnet i Norge, skriver TV 2.

– Vi prøver å holde motet oppe og ikke stresse for mye. De er der, og vi ser dem, sier han, mens han venter ute i vinterkulda og peker gjennom gjerdet på dem som er på vei fra flyet og bort til mottakssenteret.

Han sier de fremmøtte er glade for at flyet er landet. Mens han venter, tikker det inn meldinger på telefonen. Hjertene sitter løst i chatten, og stemningen er god, sier han.

Kritisk

Samtidig er han kritisk til at det har tatt så lang tid å få folk ut av Gaza og tilbake til Norge. Han mener regjeringen kunne fått dem ut raskere, om den ønsket det.

– De burde ha kommet ut fra dag én, sier Samandar, men legger også til:

– Vi er her for å vise kjærlighet til våre landsmenn. Ikke for politisk vinning.

Statsminister Støre sier på sin side at det er en komplisert prosess å få folk ut. Det krever tillatelse fra Israel, Egypt og de som styrer på Gazastripen.

– Det er fryktelig vanskelig, men nå har det løsnet og vi har fått ut mange. Jeg håper vi får ut de siste også, sier han.

Større gruppe kom seg ut

Flyet med de evakuerte tok av fra Egypts hovedstad Kairo lørdag ettermiddag.

Samme dag kom en større gruppe med norske borgere seg ut av Gaza via grenseovergangen Rafah lørdag, opplyser UD.

– Vi er glade for at mange norske borgere har kunnet komme ut av Gaza og nå er på vei hjem til Norge. Utenriksdepartementet fortsetter å jobbe for at alle norske borgere som ønsker det, skal få komme ut av Gaza så raskt som mulig, sa utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) tidligere på dagen.