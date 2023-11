Mann tiltalt for seksuell omgang med barn

NTB

En mann i 50-årene som denne uken ble utlevert til Norge fra Filippinene, er tiltalt for seksuell omgang med barn under 14 år.

Mannen ble pågrepet på Filippinene i oktober i fjor. Han har tidligere vært etterlyst av Interpol for å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år, melder NRK.

Tiltalen gjelder overgrep som skal ha skjedd i Norge.

Påtalemyndigheten ba lørdag om at mannen holdes varetektsfengslet fram til rettssaken, som er forhåndsberammet til den andre uken i januar. Retten fengslet mannen fram til 8. januar.

I kjennelsen står det blant annet at det «foreligger særlige omstendigheter som tilsier at fornyet prøving om fire uker vil være uten betydning». Retten viser til at saken er ferdig etterforsket og at det er tatt ut tiltale og at vurderingen av fengslingsvilkårene neppe vil være annerledes om fire uker.