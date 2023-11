Fire skadd i kappkjøring i tunnel i Oslo

NTB

Fire personer er skadd etter at to biler natt til lørdag kappkjørte i Ekebergtunnelen i Oslo. Skadeomfanget er ikke kjent.

Ulykken skjedde i sørgående retning i Ekebergtunnelen i Oslo. Fire personer er meldt skadd, ifølge politiet i Oslo.

– Alle fire satt i samme bil, sier operasjonsleder Per-Ivar Iversen i Oslo politidistrikt til NTB.

Han forteller at to biler har kappkjørt, og at den ene bilen forsøkte å presse seg inn foran den andre, idet de tok igjen en tredje bil.

– Dette medfører et sammenstøt mellom de to kappkjørerne, og den ene av disse snurrer og går i tunnelveggen, sier Iversen.

Ifølge operasjonslederen satt de skadde i bilen som ble truffet. De fleste involverte skal etter det operasjonslederen kjenne til, være i 30-årene.

Politiet skal nå etterforske ulykken for å få klarhet i blant annet hvem som satt bak rattet i de forskjellige bilene.