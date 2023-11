58-åring tiltalt for voldtekt av mindreårig jente i Oslo

NTB

En 58 år gammel mann må i neste uke møte i Oslo tingrett tiltalt for seksuell omgang med ei jente på knappe seks år.

Ifølge tiltalen skal mannen så langt tilbake som i 2014–2015 ha forgrepet seg på jenta.

Han er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år, og for å ha hatt seksuell omgang med noen som var ute av stand til å motsette seg handlingen.

Handlingene kvalifiseres som voldtekt og har en strafferamme på opptil 10 år.

Det er satt av tre dager til rettsbehandlingen, som starter onsdag neste uke.