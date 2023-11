Person omkom i rekkehusbrann i Oslo

Én person mistet livet i en rekkehusbrann på Toppåsen i Søndre Nordstrand i Oslo fredag kveld, opplyser politiet.

Vedkommende ble først hentet ut av leiligheten og mottok livreddende førstehjelp av helsepersonell på stedet. Livet sto derimot ikke til å redde.

– Pårørende er varslet om dødsfallet. Beboere i de evakuerte tilstøtende boenhetene kan returnere, opplyser politiet.

Det var TV 2 som først meldte om dødsfallet.

Avdøde er foreløpig ikke formelt identifisert, men politiet mener det er grunn til å tro at det er beboer av leiligheten som har omkommet – en kvinne i 60-årene.

Det var rundt klokken 19 at politiet opplyste om rekkehusbrannen. De opplyste innledningsvis at det var snakk om stor røykutvikling på stedet.

Naboboligene ble evakuert, og det var en tid fare for at brannen skulle spre seg. Rundt klokken 19.30 opplyste politiet at brannen var slokket.

Politiet har en formening om årsaken til brannen, men vil ikke gå ytterligere i detalj fredag kveld.