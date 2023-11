Bønder oppfordres til lavere kjøttproduksjon

For mye bacon? Bøndene vil holde prisene oppe, og oppfordres derfor til å redusere produksjonen. Foto: NTB

NTB

Hvis ikke norske bønder reduserer kjøttproduksjonen frivillig, kan kjøttprisene holde seg lave lenge, advarer aktører i bransjen.

– Vi er helt avhengige av å få ned produksjonen. Før var det mulig med reguleringseksport, men den åpningen er borte. Nå må alt kjøttet omsettes i det norske markedet. Vi må få ned produksjonen for å tømme lagrene, sier svinebonde Einar Myki til Nationen.

Myki leder i produsentrådet for svin, som oppfordrer bønder til å delta i dugnad for å redusere produksjonen.

– Vi ber alle med purker redusere bedekningen med 5 prosent og la hver 20. fødebinge stå tom. Det vil redusere produksjonen i andre halvår. Så vil vi be alle redusere slaktevekten på grisene.

Han sier produsentrådet har kontaktet de fleste som har mer enn 50 purker.

Norturas prognose viser at det vil ligge 3700 tonn svinekjøtt på reguleringslager ved nyttår, og at det blir nye 200 tonn i overskudd neste år. Håpet er at dugnadskuttet vil redusere produksjonen med 4000 tonn neste år.