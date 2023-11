Norsk helsepersonell kartlegger behovene hos Gaza-evakuerte

NTB

Norske helsearbeidere er i ferd med å undersøke de evakuerte norske borgerne i Egypt. Ifølge helseministeren ankommer flere de nærmeste dagene.

– Vi må ta høyde for at det kan være skadde eller personer som er svekket som følge av dårlig tilgang på mat, rent vann eller medisiner. Det kartlegges nå av norsk helsepersonell, som møter de evakuerte i Egypt, opplyser helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i en pressemelding.

Helsedirektoratet har sendt informasjon til landets statsforvaltere. De ber kommunene om å være særlig oppmerksom på psykososial beredskap og å følge opp dem som nå kommer til Norge fra Gaza.

Hun gjentar at alle som blir evakuert fra Gaza, skal bli tatt godt imot når de kommer til Norge.

– Vi må regne med at de som nå har flyktet fra et krigsherjet Gaza, har med seg sterke opplevelser. Dette er mennesker som vi vet har levd i akutt fare under ekstreme forhold i flere uker. Derfor er jeg opptatt av god kommunikasjon til de kommunene som skal ta imot evakuerte, slik at de kan ivareta sitt oppdrag og tilby de tjenestene det er behov for, sier helse- og omsorgsministeren.