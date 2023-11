Kommuner forbereder seg på å ta imot nordmenn fra Gaza

NTB

Varmt tøy, sanitærprodukter, leker og helsehjelp venter de norske borgerne som kommer fra Gaza. Flere kommuner forbereder seg på å ta imot flyktningene.

Ullensaker kommune, der Oslo lufthavn ligger, er i gang, men forberedelsene til norske borgere fra Gaza kommer til Norge, melder NRK.

Det skal ha vært 277 norske statsborgere som befant seg på Gazastripen da konflikten i Midtøsten eskalerte denne høsten. Tidligere denne uken kom 51 av disse seg over grensen til Egypt.

Kommunaldirektør Gunnhild Grimstad-Kirkeby i Ullensaker har ansvaret den første hjelpen som gis, fordi de fleste kommer først til Oslo lufthavn. 27 av de første som kommer, er barn. Derfor har mottakssenteret i kommunene gjort klart med mat, bleier, vann, tepper og varme klær, sier Grimstad-Kirkeby.

– Vi sørger for at det er kosedyr. Så vi prøver nå å lage en varm ramme, spesielt for å ivareta barn.

Minst ti av de som kom seg ut av Gaza onsdag denne uken, er tilhørende i Oslo. Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) sier kommunen nå forbereder seg. Det kan være alt fra akutt fysisk og psykisk helsehjelp, til behov for bosted.

I Sandnes skal kommunen bruke de samme systemene som har blitt brukt til å ta imot flyktninger fra Ukraina, sier kommuneoverlege Balpreet K. Sandhu til NRK.