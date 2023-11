Utenriksdepartementet krever at de evakuerte fra Gaza betaler hjemreisen selv

NTB

Utenriksdepartementet vil be dem som blir evakuert fra Gaza, om å betale for sin hjemreise og opphold.

– Som alltid ved assistert utreise, vil den enkelte bli bedt om å betale for kostnader knyttet til flybillett og opphold, skriver kommunikasjonsrådgiver Cecilie Skjennald i Utenriksdepartementet i en epost til NTB.

Onsdag slapp 51 norske statsborgere over grensa fra Gaza til Egypt. Disse ble kjørt til Kairo, der de ble tatt imot av en krisestab og fikk helsehjelp.

– Kan låne penger

– Dersom man ikke har midler, kan man be om lån fra UD, skriver Skjennald.

Torsdag har ingen norske statsborgere foreløpig sluppet over grensa, selv om UD onsdag sa til TV 2 at 60 nordmenn skulle slippe ut, halvparten av dem barn.

Rødt reagerer kraftig på beskjeden fra departementet. Stine Westrum, som er medlem av utenrikskomiteen, mener det er både sjokkerende og et lavmål fra UD. Hun krever at UD betaler for at alle norske statsborgere kommer seg trygt hjem.

– Vi kan ikke ha en praksis som sidestiller mennesker som sitter værfast på en flyplass, og mennesker som evakueres fra krig. Det sier seg selv, og det er verken verdig eller akseptabelt, mener hun.

– Vårt ansvar

Westrum mener at det ikke nytter å peke på at det er vanlig praksis å betale for hjemreise selv ved assistert utreise.

– Her er det snakk om mennesker som over i en måned har levd innesperret i et krigsområde uten vann, mat og varme samtidig som de har blitt drevet på flukt. De trenger å komme seg trygt hjem, og det er det vårt ansvar å sørge for. Da er det også en selvfølge at Norge skal dekke kostnadene for det, sier hun.