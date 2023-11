FHI: Vinterens coronabølge er i full gang

NTB

Antallet nye innleggelser med bekreftet covid-19 har økt gjennom flere uker. Den siste uken var økningen på 9 prosent.

– Vinterens bølge av covid-19 er i full gang og er fortsatt økende. Det haster derfor å få vaksinert eldre og personer i risikogrupper. Sykehusene og kommunene må være forberedt på flere innleggelser med covid-19, står det i FHIs siste ukesrapport.

Ifølge rapporten er det variantene EG. 5.1, som allerede har sirkulert i Norge noen måneder, som nå gir smitteøkningen.

Antallet covid-19-assosierte dødsfall er foreløpig relativt stabilt.

Sesongens influensautbrudd er ennå ikke i gang, men FHI antyder at den kanskje inntreffer rundt juletider i år. Forekomsten er fortsatt på et lavt nivå, står det i rapporten, men den har vært økende over flere uker.

– Derfor haster det også med influensavaksinasjon av eldre, personer i risikogrupper og ansatte i helsetjenesten, skriver FHI.

Også forekomsten av kikhoste har vært økende de siste ukene, særlig i aldersgruppen 15 til 19 år. I den forbindelse påpeker FHI viktigheten av forebyggende tiltak for å hindre at spedbarn blir smittet.