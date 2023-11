Støre avviser sluttdatokrav fra 200 norske forskere

NTB

200 norske forskere ber Norges statsminister lede an klimakampen som et godt eksempel. De vil ha en sluttdato for utvinning av olje og gass.

Brevet fra de norske forskerne som er publisert i VG , blir likevel blankt avvist av statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Jeg har ikke tro på at en sluttdato vil gi Europa den energien landene trenger, eller at vi får utnyttet den teknologiske kompetansen i energinæringen, skriver han i en epost til avisa.

Statsministeren skriver også at etterspørselen etter olje og gass vil falle, noe som betyr at utfasingen derfor vil skje gradvis.

Klimaforsker Karen O'Brien er initiativtakeren til brevet signert av de 200 forskerne, hun anerkjenner at den grønne omstillingen er vanskelig, men at de vil hjelpe Støre med jobben.

– Dette er et brev fra forskere der mange jobber daglig med klimaet. Norge har et stort ansvar her. Hver enkelt forsker har ikke bare skrevet under, men satt ord på sin motivasjon for å be regjeringen sette en sluttdato for olje- og gassutvinning, sier O'Brien til VG.

Forskerne peker på klimatoppmøtet i Dubai som en god anledning til å vise klimalederskap for resten av verden.

Støres lover at Norges delegasjon skal gjøre sitt beste på klimatoppmøtet.