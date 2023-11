NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, torsdag 16. november.

60 nordmenn får reise ut av Gaza

UD har fått beskjed om at ytterlige 60 norske borgere nå har fått tillatelse via grenseovergangen til Rafah torsdag. Til NTB opplyser departementet at halvparten som har fått lov til å forlate Gaza torsdag, er barn. Dette skjer dagen etter at de 51 første nordmennene slapp ut fra Gaza.

Stortinget skal stemme over Palestina-forslag

Stortinget skal i dag avgjøre om de vil anerkjenne Palestina som en selvstendig stat. Slik det så ut tirsdag ettermiddag, var det bare Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti som stilte seg negative til det nye forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Tyrkiske folkevalgte skal diskutere Sveriges Nato-søknad

De folkevalgte i Tyrkias utenrikskomité skal diskutere ratifiseringen av Sveriges Nato-medlemskap, ifølge nasjonalforsamlingens agenda. Utenrikskomiteen må godkjenne forslaget før en avstemning i den tyrkiske nasjonalforsamlingen. Det er ikke kjent om tyrkere vil komme med noen avklaring i løpet av dagen.

MDG lanserer sitt alternative statsbudsjett

Partileder Arild Hermstad, samt nestledere Lan Marie Berg og Ingrid Liland presenterer det alternative statsbudsjettet til Miljøpartiet De Grønne på Sentralen i Oslo. Presentasjonen starter klokken 11.

Premiere på siste sesong av «The Crown»

Siste sesong av Netflix-serien «The Crown» har premiere. Serien handler om livet til dronning Elizabeth og den britiske kongefamilien. Den sjette sesongen består av to deler, og starter sommeren 1997. Dette er den første sommeren Charles (Dominic West) og Diana (Elizabeth Debickis) er et skilt par, og de ferierer med sønnene sine på svært forskjellige måter.

Norge møter Færøyene på Ullevaal

Herrelandslaget i fotball møter Færøyene til privatlandskamp på Ullevaal stadion klokken 18.

Kampen spilles tre dager før laget reiser til Glasgow hvor landslaget skal møte Skottland til den siste kampen i EM-kvalifiseringen.

Viktor Hovland jakter ny triumf i Dubai

Etter seks ukers turneringspause skal Viktor Hovland igjen spille turnering når han slår ut på førsterunden i DP World Tour Championship. Sesongens 50 beste spillere deltar i turneringen som spilles på Jumeirah Golf Estate i Dubai.