Høyesterett skal avgjøre cannabis-grenser i blodet

NTB

Torsdag skal Høyesterett vurdere om forbudsgrensen for THC i blodet hos sjåfører er lovlig eller ikke. THC er det viktigste virkestoffet i cannabis.

Retten skal ta stilling til grensene for cannabis i blodet før det regnes som ruskjøring, melder NRK.

Foreningen Tryggere Ruspolitikk mener grensen er satt så lavt at hundrevis kan ha blitt dømt for ruskjøring selv om de hadde vært edru i flere dager da de satt seg bak rattet.

Dagens grense er 0,004 mikromol THC per liter blod, noe som skal tilsvare en alkoholpromille på 0,2.

– Man har satt grensen så lavt for at den skal ha en forebyggende effekt. Den skal ikke nødvendigvis kreve at alle er påvirket over grensen, men at det er en mulighet for at du kan være det, sier Jørg Mørland, som ledet den faglige rådgivningsgruppen som foreslo dagens forbudsgrense.

Mørland er i dag seniorforsker ved Folkehelseinstituttet (FHI) og professor emeritus ved Universitetet i Oslo.

Siden 2013 har over 25.000 bilførere fått påvist THC i blodet, ifølge rusmiddelstatistikken til Oslo universitetssykehus, melder NRK.