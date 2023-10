Mann med kniv truet barn i Drammen

Politi på stedet etter at en mann i 30-årene med kniv truet barn i forbindelse med halloween. Ingen ble fysisk skadd. Foto: Joakim Fjeldli / NTB

NTB

En mann i 30-årene gikk rundt med kniv og truet barn som gikk på godterijakt i forbindelse med halloween i Krogstadelva i Drammen tirsdag kveld. Ingen ble fysisk skadd.

Det var flere som ringte inn til politiet, noe før klokken 20.30-tiden tirsdag kveld.

Meldingene gikk ut på at en mann gikk rundt med kniv på Hovjordet i Krokstadelva i Drammen. Han truet barn og voksne som gikk rundt i nabolaget i forbindelse med halloween.

– Meldingene var såpass alvorlige at vi sendte ut en såkalt PLIVO-melding, altså pågående livstruende vold. Vi så veldig alvorlig på situasjonen, forklarer politistasjonssjef Øyvind Aas ved Nedre Eiker politistasjon til NTB.

Mannen ble pågrepet sju minutter senere i nærheten av sin egen bolig. Det er en mann i 30-årene som politiet har vært i kontakt med tidligere.

Han skal sjekkes på legevakten før han blir sendt videre til politistasjonen. Ingen ble fysisk skadd, men flere opplevde trusselsituasjonen som skremmende, sier Aas.

– Nå forsøker vi å få inn flest mulig opplysninger fra vitner. Vi ønsker at alle som har vært involvert her, tar kontakt med oss. Dette har vært en traumatisk opplevelse for enkelte, og det vil bli tilbudt hjelp til de som ønsker å snakke med noen, sier Aas.

Politiet har ennå ikke funnet den aktuelle kniven som ble truet med. Aas sier det er for tidlig å si om mannen vil bli avhørt i løpet av kvelden eller natten.