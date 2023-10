Thorbjørn Berntsen går knallhardt ut mot NRK-serien «Makta»: – Fullstendig feil

Den nye drama-serien om maktkampen i Arbeiderpartiet på 1970-tallet blir ikke godt mottatt av en av partiets veteraner.

Thorbjørn Berntsen var i flere tiår tilknyttet Aps maktapparat. Han har derfor inngående kjennskap til partiets historie, strategi, interne interessemotsetninger og maktkampen innad i partiet.

Etter å ha sett første episode av «Makta», er partiveteranen sikker i sin sak.

– Folk ser jo på dette som noe autentisk. Når serien bruker folks ekte navn, er det ikke så greit at alt er diktet opp, sier Thorbjørn Berntsen til Dagbladet.

Møtte som vara for Trygve Bratteli



Berntsen, som i dag er 88 år, var stortingsrepresentant fra 1977 til 1997, og vararepresentant fra 1965 til 1977. I 1971 var han vara for daværende statsminister Trygve Bratteli, og møtte fast for Bratteli på Stortinget fra 1973 til 1976. I årene 1976-77 var Berntsen vara for Knut Frydenlund.

Ap-veteranens misnøye med «Makta» handler primært om fremstillingen av enkeltpersoner, som han kjente personlig. Disse er tillagt egenskaper og en personlighet som Berntsen mener er forvrengt. Han viser spesifikt til fremstillingen av karakteren Reiulf Steen.

– Fullstendig feil og dratt altfor langt

Steen var leder av Arbeiderpartiet i årene 1975–1981, og ble kjent som en av partiets mest fremtredende strateger.

– De reduserer ham og framstiller han som udugelig og nærmest arbeidsufør. Det er fullstendig feil og dratt altfor langt. Han var ideologen bak svære prosjekter og en politisk tenker som har vært en viktig person for Arbeiderpartiet, sier Berntsen til avisen.

Han rister også på hodet over fremstillingen av en drikkekultur i partiet, som han ikke kjenner seg igjen i. Berntsen kaller tolkningen av tidligere LO-sjef Tor Aspengren som en fornærmelse, og mener regissøren har tillagt Aspengren en slags hippie-rolle.

NRK: «Basert på sannhet, løgn og dårlig hukommelse»

Thorbjørn Berntsen var miljøvernminister i Gro Harlem Brundtland III-regjeringen i 1990–1996, og ett år i Jagland-regjeringen i 1997.

Berntsen var formann i Oslo Arbeiderparti fra 1976 til 1982. I 1989 ble han valgt som nestleder i Arbeiderpartiet.

NRK avviser å kommentere kritikken på det nåværende tidspunkt. På NRKs egne hjemmesider omtales TV-serien «Makta» slik: «Desperat maktkamp i Arbeiderpartiet på slutten av 1970-tallet. Norsk dramaserie basert på sannhet, løgn og dårlig hukommelse.»