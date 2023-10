Norsk FN-diplomat med sterk advarsel om at krigen smitter over på Syria

FNs spesialutsending til Syria Geir O. Pedersen snakker med journalister i Damaskus i februar i år. Les mer Lukk

NTB

FNs Syria-utsending Geir O. Pedersen fastslår at krigen mellom Israel og Hamas allerede har smittet over på Syria og at konsekvensene kan bli forferdelige.