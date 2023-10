FHI: Økt risiko for dødfødsel etter infeksjon med covid-19

NTB

Kvinner som hadde covid-19 infeksjon under svangerskapet, hadde en økt risiko for dødfødsel, som er svært sjeldent, ifølge Folkehelseinstituttet.

Det viser en stor, ny nordisk studie. Risikoen var størst blant dem som hadde infeksjonen i perioden da deltavarianten av viruset sirkulerte, skriver Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Målet med studien var å undersøke om risikoen for dødfødsel etter 22 fullgåtte svangerskapsuker var høyere blant kvinner som hadde testet positivt for covid-19 i løpet av svangerskapet.

Dødfødsel er svært sjeldent, noe som gjør det vanskelig å oppdage en eventuell økt forekomst. Studien kombinerte derfor data fra nasjonale helseregistre i Norge, Sverige og Danmark for å få store nok tall til analysen.

– Tidligere studier som har forsøkt å se på denne sammenhengen, har hatt svært små tall og har derfor ikke kunnet komme med robuste konklusjoner, sier seniorforsker Maria C. Magnus ved Senter for fruktbarhet og helse.

Den absolutte risikoen for dødfødsel var 2,3 per 100.000 svangersdager blant gravide som ikke hadde hatt covid-19 i svangerskapet, mens den var 5,8 per 100.000 svangerskapsdager blant dem som hadde testet positivt for covid-19 mens de var gravide.

Normalt varer et svangerskap i 280 dager.

Totalt var det 31 dødfødsler blant dem med positiv covid-19-test i studieperioden.

– Vi fant at risikoen var høyest de første to ukene etter infeksjon, med en 5,5 ganger høyere risiko de første to ukene, sier Magnus.

Forskerne fant også at det var forskjeller i risikoen for dødfødsel avhengig av hvilken variant av covid-19-viruset som dominerte i perioden da kvinnen testet positivt. Risikoen var størst blant dem som hadde testet positivt i perioden da deltavarianten dominerte.