Vegvesenet om sommerdekk i snøværet: – Ubegripelig

NTB

Statens vegvesen er overrasket over at mange bilister hadde sommerdekk i går. Det skapte store problemer i trafikken.

– Det er nesten litt ubegripelig. Jeg må si at jeg blir litt overrasket når erfarne bilister legger ut på veien med sommerdekk når det er varslet snøvær flere dager i forveien, sier trafikkoperatør Trude Lindstad ved Vegtrafikksentralen øst til NTB tirsdag morgen.

Mandag rant meldingene om trafikkuhell inn. Snøen skapte kaos på flere av hovedveiene inn mot Oslo, og mange steder hadde både vogntog og biler kjørt seg fast. Mange av kjøretøyene hadde sommerdekk.

– Ut ifra de tilbakemeldingene vi har fått, var det mange av kjøretøyene som ikke var riktig skodd. Det skaper problemer, sier Lindstad.

Mer normal tirsdag

Hun oppsummerer gårsdagen som svært krevende for alle involverte, men sier at snøværet ga seg i løpet av natten og at det i morgentimene tirsdag går mer som normalt.

– Det er en del kø på E6 innover mot Oslo fra Taraldsrudkryssset. Samtidig har vi også en del kø sørover mot Østfold, ettersom det er et vogntog som har fått problemer ved Abildsø, sier Lindstad.

Stengte E18

E18 mellom Sverige og Norge ble stengt ved riksgrensen i Värmland på grunn av stillestående vogntog som hadde satt seg fast i snøen.

Flere steder satt veifarende fast i mange timer, og redningsmannskaper ble sendt ut for å bistå hjelpetrengende.

Det gjorde at frivillige redningsmannskaper fra Norsk Folkehjelp til Ørje i Østfold for å bistå bilister som hadde stått fast i køen.

– Vi bidrar blant annet med vann, tepper og terrengkjøretøy for hjelpe bilistene som står fast, fortalte beredskapsleder Tomas Muribø i Norsk Folkehjelp til NTB.

– Nå på morgenkvisten er det ingen trafikkproblemer, og alle er kommet seg hjem, sa operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til NTB tidlig tirsdag morgen.

Han la til at værmeldingen ser bra ut og at det neppe vil bli de samme trafikkproblemene i dag, som det var i går.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Bilistene ble stående i lange køer gjennom hele dagen. Les mer Lukk

Kan kommer mer

Torsdag kan det bli en ny runde med kaos i trafikken. Da er det varslet mer snø.

– Det kommer en ny runde på torsdag. Da får man kanskje opp mot 15 centimeter enkelte steder, så man må være forberedt på mer, sier vakthavende meteorolog Bente Wahl til VG.

– Utfordringen er når det kommer mye snø på kort tid. Kombinert med mye trafikk blir det vanskelig å ryddet veiene når det er biler overalt. Men det hjelper jo selvfølgelig at alle har vinterdekk, sier Lindstad.