Fjord1 er solgt til to utenlandske fond

NTB

Ferje- og hurtigbåtselskapet Fjord1, som har nesten halvparten av de norske ferjene, er solgt til de to europeiske fondene Dif Capital Partners og EDF Invest.

Selskapet er eid 50/50 av Havila Holding og Vision Ridge Partners.

– Vi gikk inn i Fjord1 med en klar plan om å være langsiktige eiere. En del av det er også å være ansvarlige eiere, og det ansvaret har vi nå tatt ved å selge, sier Vegard Sævik fra Havila Holding i en pressemelding.

Han begrunner salget med at kapitalkostnad blir en viktig konkurransefaktor fremover.

– Der har vi som norske eiere et handikap. Vi ønsker å bli værende i Norge, og skal vi fortsette å være her, så kunne vi for Fjord1 sin skyld ikke tviholde på eierskapet, sier Sævik.

Han mener de nye eierne kan sikre Fjord1 konkurransekraft framover.

Administrerende direktør Dagfinn Neteland sier at han har et godt inntrykk av de nye eierne og ser fram til å utvikle selskapet videre i årene som kommer.

– Det har vært en lang og grundig prosess, der vi har opplevd stor interesse for selskapet fra en rekke aktører, sier han i en pressemelding.

Aksjene i «Fjords Tours», «The Fjords» og «Widerøe» ikke er med i salget. Det er ventet at prosessen sluttføres i 2024.