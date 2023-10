NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 31. oktober.

Israel stilte med gul jødestjerne i Sikkerhetsrådet

Israels FN-ambassadør bar en gul jødestjerne på brystet da han talte på nattens hastemøte i FNs sikkerhetsråd. På stjernen står det «aldri igjen», en henvisning til de gule jødestjernene som nazistene i Tyskland tvang jødene til å bruke. Han sa han ikke vil ta av seg stjernen før Sikkerhetsrådet fordømmer Hamas.

– Noen av dere har ikke lært noe som helst de siste 80 årene. Noen av dere har glemt hvorfor dette organet ble etablert, sa Gilad Erdan i talen. Han refset Sikkerhetsrådet for dets taushet over Hamas' angrep mot Israel 7. oktober.

– Helvete på jord

Den palestinske utsendingen til FN, Riyad Mansour, beskrev i sin tale overfor FNs sikkerhetsråd Gazastripen som «helvete på jord».

– Nesten hele befolkningen vår på Gazastripen er hjemløse, fordrevet, flyttet fra en familiebolig til en annen, de sover i bilene sine og på gatene. Likevel blir de drept uansett hvor de drar for å overbevise dem om at de ikke er trygge noen steder på Gazastripen, sa han, og ba FNs mektigste organ om å behandle palestinerne med verdighet. – Redd dem. Se på dem som mennesker, sa Mansour.

Nye angrep på Gaza og i Libanon i natt

Israels forsvar (IDF) sier at de har gjennomført kampflyangrep der Hizbollah-mål i Libanon er blitt bombet. Angrepene var rettet mot det som IDF kaller «terrorinfrastruktur» i Libanon. Den iranskstøttede Hizbollah-militsen i Libanon har forbindelser til islamistbevegelsen Hamas, som kontrollerer Gazastripen.

På Gazastripen var det ifølge islamistbevegelsen Hamas i natt nye sammenstøt mellom Hamas-styrker og israelske styrker. Hamas væpnede gren Qassam-brigadene hevder å ha skutt raketter mot flere israelske kjøretøy, stridsvogner og bulldosere.

Verdens beste oster brennes opp i fjernvarmeanlegg

Osten som ble igjen etter at dommerne i World Cheese Awards i Trondheim smakte seg gjennom 4502 oster fra alle verdenshjørner, skal destrueres. Til sammen dreier det seg om flere tonn ost, som nå blir flammenes rov.

Det er krav fra Mattilsynet som fører til at osten må destrueres, ifølge et notat Nationen har fått tilgang til.

Venstre vil lovfeste retten til å logge av

Venstre-leder Guri Melby vil lovfeste retten til å slippe mas fra sjefen i fritiden. Nå fremmer partileder Guri Melby og nestleder Sveinung Rotevatn følgende forslag: Stortinget ber regjeringen komme tilbake med nødvendig lovforslag for å lovfeste rett til å være frakoblet etter kontortid.

– Flere andre europeiske land har gjort tilsvarende, og EU skal behandle forslag til lovendring senere i år, sier Melby til Aftenposten.

Nytt grunnlovsforslag på bordet i Chile

For andre gang på like mange år foreligger det nå et nytt forslag til ny grunnlov i Chile. Forslaget ble vedtatt med stemmer fra 33 av de 50 medlemmene i konstitusjonsrådet, som består av medlemmer i nasjonalforsamlingen.

Flertallet av medlemmene i grunnlovsrådet tilhører høyresiden. Forrige utkast til ny grunnlov ble skrevet av folkevalgte som tilhørte venstresiden eller var uavhengige. Et stort flertall avviste forrige utkast da det ble lagt fram for velgerne i september i fjor. Det nye utkastet blir lagt ut til folkeavstemning 17. desember.