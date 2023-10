Venstre vil lovfeste retten til å logge av

– Selv om svært mange opplever fleksibilitet som et gode, vet vi at baksiden av medaljen er at mange aldri føler de har fri fra jobb og aldri har en god grunn til å koble av, sier Guri Melby (V). Foto: Carina Johansen / NTB

Venstre-leder Guri Melby vil lovfeste retten til å slippe mas fra sjefen i fritiden.

Nå fremmer partileder Guri Melby og nestleder Sveinung Rotevatn følgende forslag: Stortinget ber regjeringen komme tilbake med nødvendig lovforslag for å lovfeste rett til å være frakoblet etter kontortid.

– Flere andre europeiske land har gjort tilsvarende, og EU skal behandle forslag til lovendring senere i år, sier Melby til Aftenposten.

Hun avviser at forslaget vil hindre et mer fleksibelt arbeidsliv.

– Selv om svært mange opplever fleksibilitet som et gode, vet vi at baksiden av medaljen er at mange aldri føler de har fri fra jobb og aldri har en god grunn til å koble av.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap), sier hun er åpen for forslaget. Hun viser til at EU forhandler med partene på europeisk nivå om en avtale og et nytt direktiv om «the right to disconnect».

– Uavhengig av EUs prosess skal alle være trygge på at arbeidstidsbestemmelsene også gjelder på hjemmekontor, skriver Brenna.