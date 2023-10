Høyre-topper vil stramme inn handlingsregelen

NTB

Høyres Henrik Asheim og Tina Bru vil ha strengere regler for hvordan oljeformuen skal fases inn i økonomien.

Fredag starter Høyre arbeidet med neste valgs partiprogram. De to nestlederne vil åpne med en debatt om handlingsregelen, rettesnoren for bruken av oljepenger.

– Vi vil stramme til, og gjøre det tydeligere at handlingsrommet skal gå til investeringer og ikke til stadig økende løpende utgifter til velferd, sier Asheim til Aftenposten.

Nå foreslår de grep for å sikre bedre en etterlevelse i fremtiden.

– Én mulighet er å binde, altså rett og slett vedta, at en andel av trerosentregelen skal gå til vekstfremmende investeringer, sier Asheim.

Handlingsregelen sier i dag at bruken av oljepenger over statsbudsjettet over tid skal følge den forventende avkastningen av fondet. Den er nå anslått til tre prosent.