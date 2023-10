Mann tiltalt for overgrep mot 52 barn

NTB

En mann i 30-årene er tiltalt for seksuelle nettovergrep mot 52 barn i alderen 6–14 år. Han var i kontakt med langt flere.

Det ble til slutt kun opprettet saker hvor det var voldtekt eller forsøk på voldtekt, skriver Drammens Tidende.

Mannen erkjenner straffskyld på alle tiltalepunkter, og risikerer forvaringsdom.

Flesteparten av overgrepene er svært alvorlige, og vurderes som voldtekt fordi han har fått barn under 14 år til å utføre handlinger på seg selv. Mannen gjorde ifølge tiltalen skjermopptak av ett overgrep, som han så brukte for å lure andre barn til å tro at han selv var barn.

Det hele skjedde over en kort periode på noen måneder i 2022. Buskerud tingrett har satt av til sammen elleve dager i retten til saken, som avsluttes 13. november.