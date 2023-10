Politiet åpne for at Drøbak-eksplosjonen kan ha vært et uhell

Skader på et hus etter eksplosjonen i Drøbak natt til 24. oktober. Foto: Politiet / NTB Les mer Lukk

NTB

Politiet holder fortsatt muligheten åpen både for at eksplosjonen i Drøbak natt til 24. oktober var en kriminell handling og for at det var et rent uhell.