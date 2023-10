Norsk forskningsskip forfulgt av russisk skip i 18 timer

Forskningsskipet Kronprins Haakon fotografert etter at det splitter nytt kom til Bergen og Norge fra verftet i Italia i 2018. Foto: Tore Meek / NTB Les mer Lukk

NTB

I 18 timer fulgte et russisk skip etter et norsk forskningsfartøy utenfor Svalbard. Russeren ble i sin tur skygget av et norsk kystvaktfartøy.