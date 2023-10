Mulig luftsportsulykke var trolig øvelse på «roll»

NTB

Nødetatene rykket mandag ut til en mulig ulykke med en paraglider i Sandnes.

Politiet i Sør-Vest meldte om hendelsen i området ved Lutsivatnet klokken 16.46 på X/Twitter.

Nødetatene rykket ut sammen med redningshelikopter etter at det er sett en paraglider som spant i luften.

– Det er et vitne som har meldt fra om det som så ut som unormal aktivitet. Derfor driver vi nå og sjekker dette ut, sa vakthavende redningsleder Cecilie Øversveen ved Hovedredningssentralen til Stavanger Aftenblad.

På Flightradar24.com så man at både et redningshelikopter og et ambulansehelikopter er ved Lutsivannet, nordøst for Sandnes sentrum.

Operasjonsleder i politiet, Helen Rygg Ims, fortalte til Aftenbladet klokken 17.05 at personen som meldte fra har sett person med paraglider som skal ha hoppet fra Bjørndalsfjellet, men har ikke sett hvor denne har landet.

– Vi er på stedet og prøver å finne ut om det har vært en ulykke. Vi vet ikke om paraglideren har landet og hvor.

Klokken 17.25 melder politiet så at foreløpige undersøkelser tyder på at det har blitt øvd på en såkalt «roll», en luftøvelse fra en paragliderpilot.

– Denne piloten melder om at alt er ok med han og det samme er tre andre han flyr sammen med. Vi avslutter redningssøket, skriver politiet.