Steinkjer: Tiltalte søkte opp brutale bilder og videoer

NTB

Mannen som er tiltalt for drap etter massepåkjørselen i Steinkjer, sier han var opptatt av makabre videoer: – Det føles litt godt, sa han i retten mandag.

Den tiltalte 30-åringen ble spurt om søkehistorikken fra datamaskinen hans. Der hadde han blant annet søkt etter «women crushed alive by car» – «kvinner knust levende av bil», skriver Adresseavisen.

Aktor Kaia Strandjord spurte hvorfor mannen hadde søkt etter slikt.

– Jeg ser for meg folk jeg ikke liker. De som har vært ekle med meg i oppveksten, sa den tiltalte i Trøndelag tingrett mandag, ifølge avisa.

Han forklarte også at han har sett på «alt fra brutale henrettelser til trafikkulykker».

Mannen erkjenner delvis straffskyld for drapet på 21 år gamle Sigve Bremset, men ikke for drapsforsøk på en mann og en kvinne i 20-årene.

Drakk shots

Før hendelsen i påsken i år satt mannen på et utested i Steinkjer sentrum og drakk alkohol.

– Det var vel 2–3 øl, så ba jeg om noe sterkt. Det var vel shots av noe slag. Vodka eller noe annet, sa han ifølge VG.

Han sier så at han ikke husker noe fra han forlot utestedet til han kjørte ut i en grøft noen kilometer utenfor sentrum etter påkjørselen. Det var her han ble pågrepet.

– Har slitt psykisk

En mann og kvinne i 20-årene pådro seg mindre skader i påkjørselen. Mannen var sammen med Bremset da han ble påkjørt og drept.

– Jeg klarte på et vis å komme meg unna, uten at jeg vet hvorfor, men jeg ser at Sigve blir kjørt over, forklarte den fornærmede mannen, ifølge Trønder-Avisa.

Begge de fornærmede sier at de har slitt psykisk som følge av hendelsen.

– Jeg har plagdes veldig med søvn, det var ekstremt ille de første ukene. Det er vanskelig å vite hvordan man skal forholde seg til noe slikt. Hvordan kan man ha det bra etter en sånn hendelse, sier den fornærmede kvinnen.

Rettssaken startet mandag morgen og hovedforhandlingene fortsetter til fredag.