Norge lanserer internasjonal handlingsplan for likestilling og kvinnerettigheter

NTB

Utenriksdepartementet (UD) lanserer mandag en ny handlingsplan for likestilling og kvinners rettigheter internasjonalt.

– Gjennom denne handlingsplanen understreker Norge sitt engasjement for kvinners rettigheter og likestilling, både nasjonalt og internasjonalt. Sammen med våre dyktige partnere skal vi bidra til at verden blir mer likestilt, og dermed mer rettferdig, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

Planen, som heter «En rettferdig verden er en likestilt verden», skal vise hvordan styrking av kvinners rettigheter også er viktig i arbeidet med bevaring av biologisk mangfold og klima.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) legger fram flere tiltak som skal bidra til at alle har tilgang til prevensjonsmidler og trygg abort.

– I lys av økende motstand, er det viktigere enn noen gang å støtte seksuell og reproduktiv helse og rettigheter slik at menneskerettighetene respekteres og gjelder for alle. Norge vil fortsette å være en global forkjemper for at jenter og kvinner skal få bestemme over sin egen kropp, sier hun.

Norge skal også jobbe for å sikre at kvinner er representert og har innflytelse i politiske prosesser, opplyser departementet.