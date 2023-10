TV 2 legger ned 150 sosiale medier-kontoer

NTB

I forbindelse med en ny strategi som skal omfatte alle mediehusets kontoer på sosiale medier, legger TV 2 ned rundt 150 kontoer.

– Vår nye SoMe-strategi bygger videre på TV 2s overordnede strategi, der en mer samlende merkevare er sentral. Vi mener en sterk og tydelig merkevare er viktig i et stadig mer fragmentert medielandskap, sier direktør for merkevare og markedsføring Albert Arli i TV 2 til Medier24.

Fram til nå har kanalen hatt over 202 kontoer på tvers av åtte kanaler, inkludert 72 kontoer på Facebook, 56 på Instagram og 14 på Tiktok.

Nå skal tallet reduseres til rundt 50, men det er bare én plattform som kuttes helt, nemlig strømmetjenesten Twitch, der TV 2 hadde én konto.

– Vi ønsker å rydde opp for å gjøre det lett for publikum å koble både programmer, nyheter, sport og underholdning til TV 2. Men vi skal fortsatt være til stede der folk er – vi vet jo at nordmenn i alle aldre bruker ekstremt mye tid i sosiale medier, sier fagsjef for sosiale medier Sandra Mei Ling Noer.