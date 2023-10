Norge ber om en umiddelbar våpenstillstand i Midtøsten

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tar til orde for en umiddelbar våpenstillstand i krigen i Midtøsten.

– Det som haster aller mest, er å få et opphold i krigen for å kunne hjelpe dem som er rammet. Norge ber om en umiddelbar våpenstillstand, sier han i en uttalelse.

Statsministeren sier at grensene for Folkeretten er overskredet, og han er særlig bekymret for barna på Gazastripen som rammes.

Videre påpeker han at Hamas-angrepene mot Israel 7. oktober for lengst er fordømt, og at Norge erkjenner at det er krevende å bekjempe Hamas i så befolkningstette områder som i Gaza. Det bor over to millioner mennesker der, og halvparten er barn og unge.

– Samtidig har vi vært helt klare overfor Israel på at det må skje i tråd med reglene i krigens folkerett, sier statsministeren.