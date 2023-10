Kraftig prisøkning på mange hundre tusen varer i forkant av Black Friday

I oktober i år har flere produkter blitt satt kraftig opp i pris. Det skjer like før tilbudsdagene under Black Friday-kampanjen i slutten av novemeber. Illustrasjonsfoto: Erik Johansen / NTB

NTB

Om lag 800.000 varer som Prisjakt følger med på, har økt med over 10 prosent bare i oktober. Det skjer i forkant av tilbudskampanjene under Black Friday.

Så langt i oktober har 33 prosent av alle varene Prisjakt følger, økt i pris, melder E24. 13 prosent, nesten 800.000 varer, har økt med mer enn 10 prosent.

Ifølge sjef Christoffer Reina i Prisjakt Norge har det aldri vært flere prisøkninger i forkant av Black Friday, som er 24. november i år. Han sier at oktober i år stikker seg særlig ut med store prisøkninger, tross generell prisvekst.

– Det er en foruroligende, negativ trend, hvis vi sammenligner med tre foregående år. Den nye markedsføringsloven har gjort at vi har fått høyere priser i oktober, da butikkene vil ha en høy førpris å sammenligne sine rabatter mot på Black Friday, sier Reina.

Fra 1. oktober sier den nye markedsføringsloven at for at en førpris skal være reell, må den annonserte førprisen være den laveste prisen produktet har hatt de siste 30 dagene før kampanjen.

Black Friday-rabattene er basert på hva butikken tidligere har solgt produktet for. Forbrukertilsynet har flere ganger påpekt en rekke brudd på markedsføringsloven under tilbudsdagene.