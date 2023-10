Snøkaos på Sør- og Østlandet – flere titalls småulykker

NTB

Det snør på deler av Sør- og Østlandet mandag, som har forårsaket flere mindre ulykker og forsinkelser på veiene. Politiet ber folk om la bilen stå.

Fra natt til mandag til natt til tirsdag er det ventet å komme 5 til 15 cm snø i blant annet Oslo, Hamar, Dokka, Kongsvinger, Kongsberg, Moss og Skien, skriver yr.no.

Øst-politiet skriver på X/Twitter i 9-tiden at det siden klokken 6 mandag morgen var kommet 57 meldinger om trafikkuhell.

– En påminner om å kjøre etter forholdene, samt at har en sommerdekk, så la være å kjøre, skriver politiet.

Sommerdekk og utforkjøring

Rådene om å skifte til vinterdekk har ikke nådd alle. To bilister – en i Asker og en i Larvik – har begge havnet i ulykker med biler med sommerdekk.

Ingen av førerne ble skadd, men mistet lappen.

I Lillesand kjørte en bil ned i grøfta ved avkjøringen fra E18 ved Storemyr. Det er ikke meldt om personskader.

Store forsinkelser

Kollektivselskapet Ruter melder om forsinkelser på 60 til 90 minutter og mulige innstillinger på flere kollektivlinjer i Oslo og Viken mandag som følge av glatte veier og vanskelige kjøreforhold.

– Beregn ekstra god tid om du må ut å reise nå i ettermiddag og kveld, sier kommunikasjonssjef Cathrine Myhren-Haugen i Ruter.

Det legges ut avviksmeldinger på ruter.no og i Ruter-appen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Politiet har bedt om at de som kan, lar bilen stå hjemme mandag på grunn av ventet snøkaos på Østlandet. Les mer Lukk

Ingen store ulykker

I 8-tiden sa trafikkoperatør Tone Sorken i Vegtrafikksentralen øst til NTB at det ikke var meldt om noen store hendelser i forbindelse med snøværet.

– Det har vært et par mindre ulykker, men er uvisst om dette skyldes snøværet eller andre forhold. Det går litt saktere på hovedveinettverket inn mot Oslo.

Inntrykket er at de fleste følger rådene om å bruke vinterdekk og tilpasse farten etter forholdene, ifølge Sorken.

Trafikkoperatør Andreas Larsen ved Statens vegvesen sa tidligere mandag morgen til Drammens Tidende at det ikke er store mengder snø, men at det er nok til at det blir liggende i veien.

– La bilen stå

Oslo-politiet ber de som kan, om å la bilen stå mandag og finne andre fremkomstmidler. Ellers oppfordrer politiet om å kjøre aktsomt i morgentimene.

– Vår oppfordring til bilistene i morgentimene er å kjøre etter forholdene, holde god avstand til forankjørende, samt benytte dekk som er tilpasset vinterføre, skriver politiet på X/Twitter.