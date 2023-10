Valgloven endres – strykemuligheten ved stortingsvalg fjernes

– Dette er velgerforakt fra politikerne. De forteller velgerne at dette kan ikke dere håndtere, sier Roy Steffensen (Frp). Foto: Vidar Ruud / NTB

NTB

Nå blir det ikke mulig å endre på valglistene ved stortingsvalg. Både kryss og muligheten til å stryke skal vekk.

Vedtaket ble gjort like før Stortinget tok ferie i sommer, og det har trolig gått mange hus forbi, melder Nettavisen.

Endringene ble behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget før sommeren. I innstillingen skriver kommunaldepartementet følgende om valglistene:

«På bakgrunn av en helhetlig vurdering mener departementet at det ikke er ønskelig å gi velgerne innflytelse over hvilke av partiets kandidater som velges inn.»

I dag må en kandidat ha personstemmer fra 50 prosent av velgerne for å rykke opp på stortingslisten. Det har aldri skjedd og det har vært enighet om at dagens ordning er lite tilfredsstillende. Dermed hadde Stortinget i realiteten to valg: enten senke terskelen, eller fjerne ordningen. Politikerne valgte det siste.

Frp foreslo at velgerne skulle beholde muligheten til å endre listene, men de andre partiene stemte mot.

– Dette er velgerforakt fra politikerne. De forteller velgerne at dette kan ikke dere håndtere, sier Roy Steffensen (Frp) til Nettavisen.

Statssekretær Ole Gustav Narud (Sp) i Kommunaldepartementet forsvarer endringen.

– Dagens ordning kan føre til at velgerne tror de har en innflytelse de i praksis ikke har. Det er derfor uheldig å beholde ordningen.