Finansavisen: Flom av boliger til leie i Oslo

Onsdag var det hele 2.140 boliger annonsert for leie på Finn i Oslo. Det er mye for årstiden.

NTB

Det flommer over av boliger for leie i Oslo etter at folk ikke får solgt. – Økningen er på 50 til 70 prosent sammenlignet med i fjor, ifølge utleiesjef.