Rødt tar til orde for å utvise Israels ambassadør

Rødt-politiker Bjørnar Moxnes holder appell under Palestinakomiteens demonstrasjon ved Utenriksdepartementet i Oslo onsdag. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Tidligere Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener regjeringen bør utvise Israels ambassadør i Norge etter Israels angrep i Gaza

Angrepene kommer etter at Hamas 7. oktober gikk til angrep på Israel, der over 1400 personer ble drept og over 200 personer ble tatt som gisler. Hamas-styrte palestinske helsemyndigheter hevder 8000 personer er drept på palestinsk side.

– Vi i Rødt mener regjeringen bør utvise den israelske ambassadøren som en reaksjon på den nedslaktingen som nå pågår i Gaza i regi av den israelske hæren, som en reaksjon fra Norge på at dette er totalt uakseptabelt.

Forslaget avvises kontant av regjeringen.

– Det er ikke aktuelt å utvise den israelske ambassadøren til Norge. Diplomati er viktigere enn noensinne i den situasjonen vi står i nå, skriver statssekretær Andreas Kravik (Ap) i en epost til NRK.

Frp-leder Sylvi Listhaug sier Rødt nok en gang står på feil side av historien.

– Det er at paradoks at vi ikke hører at de vil utvise ambassadørene til diktaturer og udemokratiske land. Men de skal altså utvise ambassadøren til det eneste demokratiet i Midtøsten.