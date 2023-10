Hundeluftegårder i Lørenskog stenges etter rottegift-mistanke

NTB

To hundeparker i Lørenskog ble søndag formiddag stengt etter mistanke om utplassert rottegift.

Mandag skal et skadedyrfirma undersøke parkene, skriver Mittlørenskog.no

– Vi stenger parkene inntil videre, så lenge det er mistanke om rottegift. Vi skal få satt opp informasjonsplakater i parkene i løpet av noen timer, sier virksomhetsleder for park, idrett og friluftsliv, Rakel Rauntun, i kommunen.

Det er hundeluftegårdene ved Sørlihavna og i Søster Mathildes Gate som er stengt.

Årsaken til at parkene er stengt, er at kommunen har blitt gjort oppmerksomme på fra innbyggere og via Facebook at det er mistanke om utplassert rottegift i de to parkene.

– Vi må få det avkreftet eller bekreftet. Det er veldig ugreit hvis dette stemmer. Det er heller ikke bra hvis det bare er rykter. Vi må uansett unngå syke dyr, sier hun.

Det er ikke kommet meldinger om syke hunder fra veterinærer eller politi.