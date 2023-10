Listhaug kritisk til regjeringen i FN-avstemning

Frp-leder Sylvi Listhaug er kritisk til at Norge stemte for en FN-resolusjon som ikke fordømmer Hamas sitt terrorregime. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Norge som eneste nordiske land stemte fredag for en FN-resolusjon som ikke samtidig fordømte Hamas. Det er Frp-leder Sylvi Listhaug kritisk til.

– Norge burde heller ha gjort som flere av våre naboland og latt det bli med støtten til tilleggsforslaget fra Canada som krevde umiddelbar løslatelse av de israelske gislene og som fordømmer terrorangrepet fra Hamas, sier Listhaug til NTB.

– Det hadde ivaretatt hensynet til begge parter i denne forferdelige konflikten der sivile lider på begge sider, legger hun til.

FNs hovedforsamling vedtok fredag med støtte fra 120 land en ikke-bindende resolusjon som tar til orde for en umiddelbar humanitær våpenhvile på Gazastripen. I teksten tas det til orde for «en umiddelbar, varig og vedvarende humanitær våpenhvile som fører til opphør av fiendtlighetene». 14 land stemte mot og 45 land avsto, deriblant Sverige, Danmark, Finland og en lang rekke andre europeiske land.

Den jordanske formuleringen, som altså ble vedtatt, nevner ikke Hamas.

Listhaug mener det er veldig rart at ut at regjeringen har stemt for en resolusjon som ikke fordømmer Hamas sitt terrorregime.

– Regjeringen skaper med dette svært uheldige signaler, og jeg forstår godt dersom Israel reagerer negativt på Norges avstemning i FN, sier Listhaug.