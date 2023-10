Politiet frigir navn etter dødsulykken i Bergen lørdag kveld

NTB

Det var 19 år gamle Steffen Mørner Olsen som mistet livet etter å ha falt ti meter ned i en tørrdokk i Damsgårdsveien lørdag kveld, opplyser politiet.

– Vest politidistrikt kan etter ønske fra de pårørende opplyse at det var den 19 år gamle Steffen Mørner Olsen som døde i en ulykken ved tørrdokken i Damsgårdsveien lørdag kveld, skriver politiet i en pressemelding.

– Familien opplyser ellers at det vil være åpen kirke i Olsvik søndag kveld fra klokken 18.30, skriver de videre.

Lørdag kveld ble det avholdt et arrangement i utleielokalet Smien som ligger like ved tørrdokken i Damsgårdsveien. Politiet har uttalt til Bergens Tidende at de tror 19-åringen kan ha vært bortom arrangementet.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 21.49.