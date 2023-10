Alvorlig ulykke på riksvei 3 i Innlandet

NTB

En lastebil og en personbil kolliderte søndag morgen på riksvei 3 nord for Romedal.

– Det har skjedd en alvorlig ulykke. Sjåføren i vogntoget framstår som uskadd, men det er svært alvorlig for personen i personbilen, sier operasjonsleder Per Solberg i Innlandet politidistrikt til Hamar Arbeiderblad.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 5.50 søndag morgen.

Ulykken har skjedd cirka tre kilometer nord for Romedal på riksvei 3.

Veien er nå stengt, og vil bli det en stund framover. Det er skiltet omkjøring for kjørende via E6 og riksvei 25 via Hamar, skriver avisen.