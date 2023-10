NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, søndag 29. oktober.

Kong Haralds sykmelding utløper

Kong Harald ble sykmeldt forrige søndag, etter å ha fått påvist korona. Sykemeldingen ble forlenget på onsdag, noe som gjorde at han for første gang ble nødt til å stå over stortingsmiddagen på Slottet.

Etter at kongen ble koronasyk, steppet kronprinsen inn som vikar og overtok alle de konstitusjonelle oppgavene fram til kongen blir frisk.

Kinesisk sikkerhetsforum

Et kinesisk samtalemøte om sikkerhetssituasjonen i regionen, det såkalte Beijing Xiangshan-forumet, går av stabelen i Beijing. Det er tiende gang forumet arrangeres.

En delegasjon fra Pentagon deltar sammen med en rekke asiatiske stater og Røde Kors. Møtet pågår til mandag

Verdenscupåpning for menn i alpint

Det er duket for årets første verdenscuprenn i alpint for menn, når utøverne setter utfor storslalåmbakken i Sölden.

Rennet går uten norske Lucas Braathen, som fredag overrasket en hel idrettsnasjon da han valgte å legge opp, kun 23 år gammel.

Dette er de norske herrene som er tatt ut til laget i verdenscupåpningen: Henrik Kristoffersen (Rælingen), Rasmus Windingstad (Bærum), Alexander Steen Olsen (Kjelsås), Aleksander Aamodt Kilde (Lommedalen), Fredrik Møller (Oppdal), Halvor Hilde Gunleiksrud (Bærum), Timon Haugan (Oppdal).

Manchester-derby i Premier League

Erling Braut Haaland og Manchester City reiser på årets korteste bortetur når de tar turen til Old Trafford for å møte byrivalen Manchester United.

Helgens derby blir det 191. møtet mellom de to toppklubbene. Manchester United har flest seiere og har vunnet 78 av gangene. Manchester City har vunnet 59 av kampene, deriblant fire av de fem siste.

I juni møttes de to byrivalene til finale i FA-cupen. Manchester City gikk seirende ut av oppgjøret som endte 2-1 på Wembley.