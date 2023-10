Utagerende og truende mann pågrepet i Skogn

NTB

Politiet har pågrepet en mann som begikk både innbrudd og biltyveri, krasjet med bil og som var involvert i flere trusselsituasjoner lørdag kveld og natt til søndag.

Pågripelsen ble gjort i et næringsbygg på Skogn like etter klokka ett, uten dramatikk, opplyser innsatsleder Per Henrik Bykvist i Trøndelag politidistrikt til Trønder-Avisa.

Mannen skal ha knust en rute ved politistasjonen i Stjørdal for deretter å ha begått innbrudd og deretter stjålet en bil. Denne skal han ha kollidert med ved Reemyra stadion på Skogn noe senere på kvelden.

Han skal deretter ha forskanset seg i et næringsbygg i Skogn og kastet blomsterpotter på politiet før de klarte å få kontroll på ham.

Politiet var bevæpnet under aksjonen og hadde store ressurser på plass med blant annet hundepatrulje og et pansret kjøretøy.