NTB

En person falt fire-fem meter ut fra et vindu på et utested i Kopervik på Karmøy ved midnatt.

Det var rett over midnatt at nødetatene fikk melding om hendelsen. Politiet i Sørvest skriver på X at det hele framstår som et uhell.

Personen er kjørt med ambulanse til Haugesund sykehus og var bevisst etter ulykken. Skadeomfanget er ukjent.