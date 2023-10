Grisebonde møter i retten – 1500 griser døde i mannens fjøs

NTB

Mandag starter rettssaken mot en grisebonde fra Trøndelag. 1500 griser døde på grunn av dårlig dyrehold på gården hans, ifølge politiet.

– I antall dyr er dette den største dyrevernssaken jeg har hatt, sier politiadvokat Amund Sand ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Det var i januar at politiet rykket ut til gården og fant levninger av anslagsvis 200 døde griser. Politiet mener at det dårlige dyreholdet har pågått siden november 2021, og at rundt 1500 griser har dødd.

– Det lå døde griser spredt rundt i bygningen. De skal ha brutt seg ut av bingene og skadd seg selv eller andre griser. Et ukjent antall griser hadde falt ned i fraukjelleren og omkommet. Driftsbygningen var dessuten preget av dårlig renhold og var sterkt forurenset av døde griser i ulike nedbrytningsfaser, heter det i tiltalen.

– Vi mener manglene ved tilsyn og stell har forverret seg gradvis gjennom tiltaleperioden, sier Sand.

Den tiltalte har tidligere «i det alt vesentlige» erkjent straffskyld.

Mannens forsvarer, Tanja B. Henderson, sier til avisen at hennes klient ikke vil gi noen kommentar før rettssaken starter mandag. Det er satt av tre dager til saken.