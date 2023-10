Utenriksministeren om Gaza: – Norge ber om en umiddelbar våpenstillstand

NTB

I en uttalelse lørdag kveld sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) at han er svært bekymret over eskaleringen vi nå ser i Midtøsten.

– Det som haster aller mest, er å få et opphold i krigen så ikke flere blir drept og for å kunne hjelpe dem som er rammet, sier Eide på regjeringens nettsider.

– Norge ber om en umiddelbar våpenstillstand. Vi har kontakt med alle parter og land som kan bidra til å legge press for å få til en våpenstillstand. Vi har vært tydelige overfor Israel at de har rett til selvforsvar, men at det må skje i tråd med reglene i krigens folkerett, humanitærretten, sier Barth Eide.

Tidligere lørdag sa han under et pressemøte at det må være et forhold mellom de politiske målene som vil oppnås og den makten som brukes.

– Vi mener at det vi ser nå, går ganske langt i å utfordre de prinsippene, for å si det forsiktig, sa Eide.

I uttalelsen lørdag kveld fremholder han også at det UDs mål er å få norske borgere som befinner seg inne i Gaza ut.

– Vi forsøker å finne løsninger for å få våre borgere ut, sammen med andre land. Sivilbefolkningen har ingen steder å flykte. Ingen steder er trygge.